Domani Fiorentina-Parma Women, Valenti: "Le viola arriveranno in alto"

Sarà la neopromossa Parma la prossima avversaria della Fiorentina femminile in campionatto. Giovanni Valenti, tecnico del Parma Women, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita in programma domani alle ore 15: “È una squadra che viene da un risultato eclatante perché ha vinto bene con la Roma facendo tanti gol e penso che anche a fine stagione sarà in alto in classifica - le parole riportate da TMW. Ha giocatori di qualità soprattutto nelle zone offensive ma anche le centrocampiste sono molto forti. Sarà una partita dove dobbiamo avere la capacità di rimanere dentro la gara nei momenti di difficoltà. Penso e spero che non ci saranno cento minuti di difficoltà, ma alcuni momenti di difficoltà nella gara per forza li dovremo attraversare e se riusciremo ad attraversarli bene allora dopo la partita ce la possiamo giocare. Con l'Inter è stato così perché abbiamo iniziato bene, poi però ci sono stati dei momenti in cui l'Inter ci ha costretto a difendere il blocco basso e ci ha messo un po' di palloni in area di rigore, ma qui le ragazze sono state molto brave nel rimanere dentro la gara. Questa deve essere la chiave: cercare di avere più possesso possibile non solo in fase difensiva ma anche per provare ad andare a fare i gol e poi dopo sapere che quando invece arriva il momento di difficoltà bisognerà per riuscire a rimanere dentro la gara".

Poi una valutazione sulla distanza di 5 punti in classifica: "Per come ho conosciuto i nostri avversari in Women’s Cup e in campionato, io penso che ci siano squadre fortissime, che hanno grande qualità, con in testa la Juve da Roma, l'Inter, la Fiorentina la metto a quel livello lì. Non vuol dire che è impossibile fare il risultato, però con la consapevolezza che stiamo andando a incontrare una squadra fortissima, che ha tantissimi giocatori nazionali e che sta facendo molto bene. Poi ci sono squadre che hanno buoni organici e magari un livello leggermente più basso rispetto a quelle citate, ma io penso che il salto tra la B e la A sia grandissimo e le neopromosse devono avere per forza un periodo di adattamento, di presa di consapevolezza di quello che è la Serie A, di cosa significa giocare in questo campionato così di alto livello. Noi facciamo parte di questo gruppo, sappiamo che affrontiamo organici di livello assoluto, ma anche che abbiamo le nostre qualità, le nostre caratteristiche per provare a giocare con tutti. Quei cinque punti possono essere tanti, possono essere pochi, in realtà i valori tecnici di alcune squadre sono di primissimo livello, però noi possiamo fare forza sulle nostre qualità, io sono contento dell'organico che la società ci ha messo a disposizione, penso che abbiamo delle caratteristiche ben definite per poter giocare contro tutte”.