Conferme sul buon esito dell'operazione per Siria Crotti: il punto
Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, arrivano ulteriori conferme sul buon esito della trattativa per Siria Crotti, giovane talento destinato a rappresentare un rinforzo importante per il settore giovanile della Fiorentina Femminile. L’operazione sarebbe ormai prossima alla conclusione e, salvo imprevisti, l'attaccante è attesa tra oggi e domani al Viola Park.
Operazione vicina alla chiusura
Classe 2010, Crotti dovrebbe completare gli ultimi passaggi dell’operazione che la porterà a Firenze e mettere la firma sul contratto che la legherà alla società viola. Si tratta quindi di un innesto su cui la Fiorentina punta per continuare a sviluppare e valorizzare il proprio settore giovanile, confermando l’attenzione del club nei confronti delle giovani calciatrici e della loro crescita.
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