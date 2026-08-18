Calciomercato Kean e la prima risposta al Como: l'offerta non è considerata "congrua"

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Un'offerta non ritenuta in alcun modo congrua. Così ha risposto, senza giri di parole e nella giornata di ieri, la Fiorentina all'offerta presentata dal Como per Moise Kean.

La proposta per mettere a disposizione di Fabregas il centravanti della Nazionale italiana prevedeva 5 milioni da pagare subito per il prestito e un riscatto obbligatorio fissato a 25 milioni, per un totale di 30 milioni che i viola non hanno preso nemmeno in considerazione. Dopo il primo passo di ieri è comunque lecito attendersi contromosse da parte del Como che ha nel mirino la punta anche per motivi legati alle liste e all'inserimento di calciatori italiani, per convincere i viola (che poi dovranno trovare un sostituto all'altezza) serviranno cifre decisamente più alte.