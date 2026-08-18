Domani la conferenza stampa di Victor Valdepenas: ecco l'orario

Domani la conferenza stampa di Victor Valdepenas: ecco l'orarioFirenzeViola.it
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di Redazione FV

Nella giornata di domani si terrà la conferenza stampa di presentazione del nuovo terzino della Fiorentina, Victor Valdepenas. Lo spagnolo, arrivato dal Real Madrid per 8 milioni con il 50% sulla futura rivendita e il diritto di recompra in favore dei blancos, risponderà alle domande dei giornalisti al Viola Park alle ore 14:00. Questo il comunicato ufficiale diffuso dal club: “ACF Fiorentina informa che domani, mercoledì 19 agosto, alle ore 14, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Valdepeñas”.