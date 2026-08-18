Domani la conferenza stampa di Victor Valdepenas: ecco l'orario
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Nella giornata di domani si terrà la conferenza stampa di presentazione del nuovo terzino della Fiorentina, Victor Valdepenas. Lo spagnolo, arrivato dal Real Madrid per 8 milioni con il 50% sulla futura rivendita e il diritto di recompra in favore dei blancos, risponderà alle domande dei giornalisti al Viola Park alle ore 14:00. Questo il comunicato ufficiale diffuso dal club: “ACF Fiorentina informa che domani, mercoledì 19 agosto, alle ore 14, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Valdepeñas”.
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Primo Piano
Pochi 30 milioni per Kean? Dipenderà anche da lui. Serve un esterno alto top (dopo il primo no di Leao). Occhio a Laurentié last minute. A Roma assetto senza rischi, ma con una sorpresadi Angelo Giorgetti
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1 Pochi 30 milioni per Kean? Dipenderà anche da lui. Serve un esterno alto top (dopo il primo no di Leao). Occhio a Laurentié last minute. A Roma assetto senza rischi, ma con una sorpresa
2 Questione di cifre, ma pure di tempi per un sostituto: su Kean i viola fanno muro. E il bisogno di vendere riguarda altri
Copertina
Mario TeneraniÈ una Fiorentina di qualità. Per favore, lasciamo in pace Grosso. Possibili cessioni eccellenti. Copertura economica per l’esterno top. Alla caccia di un mediano di quantità
Pietro LazzeriniUna grossa vittoria per un Grosso insoddisfatto. Campo e mercato, il sorriso del tecnico può attendere. Fagioli scontento, Kean distratto: inizia la settimana decisiva per il dentro o fuori
Tommaso LoretoBuona la prima, ma qualsiasi giudizio è prematuro. Grosso conferma l’alternanza Fagioli-Ouali e attende notizie sugli esterni. Dall’incertezza su Fagioli al precampionato di Gud, tutto può ancora succedere.
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