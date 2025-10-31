Cherubini: "Quando sono in campo spengo tutto, non esistono ansie"

Maya Cherubini, giovane calciatrice classe 2007 della Fiorentina, titolare nelle ultime due sfide di campionato contro le squadre di Milano, Inter e Milan, ha rilasciato un'intervista sul sito ufficiale del club viola, ecco le sue parole sull'esperienze maturate, fin qui, in prima squadra e sulla prossima partita contro il Sassuolo: "Sono molto contenta dello spazio che mi sta ritagliando il mister e sento la sua fiducia. Lui è una persona un po' particolare, non sempre ti fa capire quello che pensa, ma credo che sia contento di quello che stiamo facendo e che sto facendo. Punto a giocare il più possibile e a guadagnare più minuti. La squadra aiuta tanto, io mi trovo molto bene con le ragazze, che mi danno sempre quella fiducia che serve prima delle partite. Quando hai una squadra in fiducia, le cose vengono bene, può risultare facile, ma essendo le prime volte, si trova tanta difficoltà, ma penso che dà questa riesco a trovare soluzioni e a crescere. Sono una che quando scende in campo spegne tutto, non esistono più ansie e preoccupazioni.

Io entro in campo e penso a divertirmi . Il giorno prima un po' di agitazione c'era, per il debutto al Viola Park davanti ai nostri tifosi, il pensiero c'era, ma quando inizia la partita non esiste più niente. Sicuramente troveremo un Sassuolo che vuole fare risultato in casa, che vuole metterci in difficoltà e che vorrà i tre punti, ma sono convinta che se giochiamo come sappiamo e continuiamo ad allenarci così, potremmo portarli a casa noi i tre punti e tornare con un buon risultato. Spero un giorno di ricevere una convocazione in Nazionale maggiore, al momento sono felice come capitano della Nazionale Under19 e speriamo di poter fare una grande stagione. Al momento vincere un trofeo con la Fiorentina è un obiettivo che ci siamo poste e spero di poterlo raggiungere, poi in futuro fare il più possibile senza avere rimpianti una volta finito".