Brutta tegola per la Fiorentina Femminile che perde Filippa Curmark

Brutta tegola per la Fiorentina Femminile che perde Filippa CurmarkFirenzeViola.it
di Redazione FV

Durante la partita Ternana-Fiorentina Femminile disputata venerdì 26 settembre la calciatrice Filippa Curmark ha dovuto lasciare il campo a causa di un forte dolore alla coscia destra, la centrocampista svedese, ex Hacken, ha riportato lo stesso infortunio patito pochi giorni prima da Maria Luisa Filangeri contro il Sassuolo.

Come comunica la società viola: "Gli accertamenti clinici e strumentali hanno evidenziato una lesione miotendinea a carico del retto femorale di destra.

L’atleta ha già intrapreso l’iter terapeutico-riabilitativo stabilito dallo staff sanitario e verrà costantemente monitorata nei prossimi giorni".