Bonfantini: "L'obiettivo stagionale è portare a casa un trofeo e arrivare nelle prime tre"

L'attaccante della Fiorentina Femminile Agnese Bonfantini parla dei suoi progetti e obiettivi in campo e fuori a LFootball:

Fiorentina 2027. Come sei approdata a questo nuovo capitolo della tua carriera? E cosa significa per te?

"L’anno scorso mi sono trovata molto bene sia con le compagne che in campo. Penso di aver lavorato tanto, sono migliorata in tanti aspetti, quindi volevo dare continuità alla mia carriera perché comunque negli ultimi anni ne ho avuta poca perché ho cambiato tante squadre, quindi volevo dare fiducia al club che comunque mi ha dato fiducia e quindi ho deciso di rinnovare".

Questa nuova stagione è cominciata già con un primo assist. L’inizio del campionato è vicino, quali sono gli obiettivi della Fiorentina e i tuoi personali?

"Come primo obiettivo avevamo quello di far bene in questa coppa ma purtroppo non è avvenuto. Sono le prime partite, c’è un nuovo mister, ci sono tante nuove ragazze, dobbiamo ancora capirci in campo. Dobbiamo cercare questa nuova sintonia. L’obiettivo è quello di fare bene in campionato, magari arrivare anche tra le prime tre e portare a casa un trofeo che l’anno scorso ci è mancato. Gli obiettivi personali sono diversi. Ho iniziato l’anno giocando un po’ più bassa, quindi se da attaccante avevo l’obiettivo di segnare, quest’anno magari sarà quello di sfornare assist o di fare delle chiusure difensive."

Come convivono queste due parti della tua realtà, moda di cui sei appassionata e calcio?

"È un sogno che avevo, di aprirmi un brand, ma avevo pensato di farlo quando avrei smesso di giocare a calcio. Però poi quest’anno mi è arrivata un’illuminazione e ho deciso di aprirlo. Nel mio brand, Bonf4 Creator Design, cerco sempre di esprimere i sentimenti, esprimere quello che mi succede attraverso le maglie e le felpe o qualsiasi vestito. Quindi racchiude un po’ tutti i sentimenti, non solo i miei ma anche quelli di altre persone".