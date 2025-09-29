Pisa, Corrado non ci sta: "Amareggiato dal rigore non dato. La Fiorentina non ci ha messo sotto"

vedi letture

Mastica amaro Giuseppe Corrado. Il presidente del Pisa, intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva il giorno dopo il pareggio contro la Fiorentina, recrimina per un risultato che poteva essere molto più felice per la squadra di Gilardino: "Sono felice per la squadra, sia per la prestazione che per il lavoro di Gilardino, ma rimango amareggiato. Non ci hanno mai messi sotto, anzi: ce la siamo giocata alla pari, però ci ritroviamo con meno punti di quanto meritiamo.

Non ci piace lamentarci degli episodi arbitrali ma restiamo amareggiati per il rigore non fischiato nel secondo tempo, a maggior ragione dopo quel che era successo a Napoli. Ieri ci sono stati due episodi interpretati in modo nettamente diverso: il gol è stato annullato per un tocco di mano, ma dopo un giocatore della Fiorentina la tocca col braccio in area ma non è rigore. Ripeto, non mi sento di attaccare gli arbitri, ma a distanza di così poco tempo più episodi sono stati letti a nostro sfavore".