Alice Tortelli parla della nuova stagione: "Respiro aria positiva"
FirenzeViola.it
A due settimane dall'inizio del campionato, Alice Tortelli, leader difensiva e bandiera della Fiorentina Femminile, ha parlato ai microfoni del club gigliato della sfida contro il Napoli, in programma il 4 ottobre prossimo, gara che aprira il campionato delle viola: "Sono qui da tanti anni, ma si respira aria buona e positiva. Sono arrivate tante nuove ragazze, c’è voglia di fare un campionato molto competitivo. La Coppa non è andata come volevamo, ma dobbiamo ancora un po’ conoscerci, è un nuovo corso, un progetto nuovo. Sono molto fiduciosa che i risultati arriveranno”.
Pubblicità
Fiorentina Femminile
Questa la mia Fiorentina: 4-3-2-1 senza Ranieri, Fagioli e Piccoli ma con Gud e Fazzini dietro Kean. Tornassi indietro riprenderei Pioli senza il minimo dubbiodi Luca Calamai
Le più lette
1 Questa la mia Fiorentina: 4-3-2-1 senza Ranieri, Fagioli e Piccoli ma con Gud e Fazzini dietro Kean. Tornassi indietro riprenderei Pioli senza il minimo dubbio
Copertina
Dagli inviatiPioli su Fabregas: "Ci siamo incontrati per un aperitivo. Non son d'accordo con lui su una cosa"
Lorenzo Di BenedettoTutte le domande senza risposta di questo inizio di stagione della Fiorentina. Perché chi è più in forma non gioca? La difesa a 3 quanto futuro ha? Pioli e un modulo non "suo", anche in attacco. Contro il Como un solo imperativo
Angelo GiorgettiFazzini e Nicolussi per ripartire, ma i problemi sono tanti: non abbiamo ancora capito come gioca la Fiorentina. Fagioli play spento è inutile e la difesa subisce troppo. Contro il Como più palleggio e coraggio: un 3-5-2 con Kean insieme a Piccoli
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com