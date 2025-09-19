Alice Tortelli parla della nuova stagione: "Respiro aria positiva"

A due settimane dall'inizio del campionato, Alice Tortelli, leader difensiva e bandiera della Fiorentina Femminile, ha parlato ai microfoni del club gigliato della sfida contro il Napoli, in programma il 4 ottobre prossimo, gara che aprira il campionato delle viola: "Sono qui da tanti anni, ma si respira aria buona e positiva. Sono arrivate tante nuove ragazze, c’è voglia di fare un campionato molto competitivo. La Coppa non è andata come volevamo, ma dobbiamo ancora un po’ conoscerci, è un nuovo corso, un progetto nuovo. Sono molto fiduciosa che i risultati arriveranno”.