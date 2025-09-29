Bernardeschi e quel certificato in viola: "Disertai il ritiro, mi avrebbero ammazzato"

Federico Bernardeschi si è raccontato al BSMT, podcast a cura di Gianluca Gazzoli in cui è tornato a parlare del suo passato in maglia viola: "Alla Fiorentina giocai due anni da titolare vivendo tante esperienze europee, poi ci fu il passaggio alla Juve che viene sempre vissuto in maniera molto serena... (ride, ndr). Fu molto pesante, il numero 10 della Fiorentina che passa in bianconero. I viola mi hanno dato tanto e non lo dimenticherò mai. Purtroppo non ho mai avuto la possibilità di ringraziare tutti, perché ormai ero visto in quel modo.

Dieci anni dopo posso finalmente dirlo. Certificato medico? Non mi presentai in ritiro perché la trattativa non si stava sbloccando, era quasi chiusa ma la Fiorentina faceva delle storie. Non fui l'unico a decidere: ci sono di mezzo anche le società. La Fiorentina mi voleva in ritiro ma sapevo che se ci fossi andato mi avrebbero ammazzato...".