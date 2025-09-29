FirenzeViola La peggior partenza nell'era dei 3 punti e non solo: Fiorentina, numeri horror

Forse neanche il più pessimista dei tifosi si sarebbe immaginato una Fiorentina che dopo 5 giornate di Serie A avrebbe avuto solo 3 punti. Tanto più avendo affrontato Cagliari, Torino, Napoli, Como e Pisa. Una Fiorentina che scivola sempre più in fondo alla classifica con poche squadre che sono riuscite a fare peggio di Pioli e dei suoi giocatori che sta battendo tutti i record negativi degli ultimi venti anni e non solo.

La peggior partenza nell'era dei tre punti

C'è un dato che probabilmente più di tutti certifica l'inizio horror della Fiorentina 2025/26, ed è quello più importante dei punti fatti: nell'era dei tre punti non erano mai stati fatti così pochi dopo cinque partite. Si avvicina pericolosamente la stagione peggiore della storia della Fiorentina, il 1935-36 in cui la prima vittoria stagionale arrivò solo alla settima giornata. Nel 2019-20 con Montella in panchina e nel 2010/11 con Mihajlovic, le uniche altre due volte nell'era dei tre punti in cui la Fiorentina aveva iniziato con 2 punti in 4 partite, alla quinta giornata era arrivata una vittoria. E ora per la squadra di Pioli inizia anche un calendario molto più duro con Roma, Bologna, Milan e Inter tutte di seguito. Roba da allacciarsi l'elmetto.

Malissimo anche i tiri in porta

Non è solo la voce dei punti a preoccupare: la Fiorentina attuale con i soli 2 tiri in porta a Pisa resta la peggiore in Serie A anche in questa statistica. Per provare a guardare il bicchiere mezzo pieno si può segnalare come a Pisa sia arrivato il primo tiro in porta stagionale di Moise Kean, ma è davvero troppo poco per vedere la luce in fondo al tunnel. Questa Fiorentina fa una fatica tremenda a trovare gioco e punti, Pioli è chiamato a un compito difficilissimo: invertire una rotta che si è fatta a sorpresa davvero complicata.