Ferrovia chiusa col Sigma, ma attesi 6mila tifosi viola. Molti di più contro la Roma
Dopo il pari contro il Pisa, la Fiorentina si prepara ad affrontare in casa due gare in tre giorni, giovedì alle 21 contro il Sigma Olomouc per la prima giornata del maxi-girone di Conference League e domenica alle 15 contro la Roma per il sesto turno di Serie A. Per quanto riguarda la gara infrasettimanale contro i cechi, ad ora sono circa 6mila i tifosi viola attesi al Franchi (frutto dei 3400 mini abbonamenti sottoscritti per le gare europee più i circa 2mila biglietti venduti finora), con la Curva Ferrovia che resterà chiusa per le restrizioni imposte dalla Uefa (seconda e ultima giornata da scontare per i fatti di Fiorentina-Betis).
Per quanto riguarda invece il match del fine settimana contro i giallorossi, al momento sono circa 16mila i tifosi attesi allo stadio a sostenere la squadra di Pioli.
