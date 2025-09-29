FirenzeViola Tra confronto e allenamento: full immersion di Pioli al Viola Park. Col club al suo fianco

In molti invocano già la sua testa, ma Stefano Pioli è più immerso che mai nel suo lavoro quotidiano. L'allenatore resta ben in sella alla panchina della Fiorentina: è questo l'input che filtra dal club anche ventiquattr'ore dopo l'insipido pareggio contro il Pisa, l'ennesima prestazione incolore messa in mostra da inizio stagione. Dopo un mese e mezzo di gare ufficiali, in città si parla di una Viola parecchio sbiadita e che si appresta a ricevere la Roma - dopo il Sigma Olomouc - con buona parte della piazza inferocita in primis verso il tecnico. Che però, gode ancora della piena fiducia da parte della società.

Tutti sul pezzo, a partire dal comandante

Perché il giorno dopo la scialba prova dell'Arena Garibaldi, la Fiorentina ha ripreso proprio come sempre. Rinchiusa al Viola Park, per un'altra full immersion da post partita amaro: stamattina tutto l'organico di Stefano Pioli (Lamptey uno assente, visto il lungo stop per il ginocchio) si è confrontato come successo già dopo le sconfitte e le brutte prestazioni offerte finora, prima di tornare in campo nella classica seduta di scarico e di ripristino per chi ha giocato contro il Pisa, mentre ha svolto allenamento regolare chi non ha preso parte al match. Niente di nuovo, e forse sta proprio qui la notizia. Rosa e staff tecnico, consci delle tante difficoltà accomunate, hanno proseguito nel segno del "testa bassa e pedalare", fermandosi al quartier generale di Bagno a Ripoli anche dopo l'ora di pranzo. Tutti hanno lasciato la struttura via via, nello scorrere della giornata, con Stefano Pioli rimasto all'interno fino a metà pomeriggio. Immerso, come dicevamo, nel suo lavoro.

Dirigenza a fianco alla squadra

Il parmense, a detta del club, resta ancora l'allenatore designato a tirar fuori la Fiorentina dalle sabbie mobili in cui è sprofondata e il concetto è stato ribadito in tempi non sospetti dal ds Pradè e anche oggi dall'intero comparto dirigenziale, come sempre presente al Viola Park per seguire la squadra passo dopo passo. Domattina invece il primo allenamento vero e proprio in vista del match col Sigma Olomouc, prima che sia la Roma ad approdare al Franchi per l'ultimo banco di prova prima della sosta di ottobre. Con Stefano Pioli che, contrariamente a quanto chiedono già molti tifosi e addetti ai lavori, rimarrà saldamente al suo posto. Se questa fiducia dovesse mutare dopo le gare di giovedì e domenica, lo dirà soltanto il campo. Per il momento, al tecnico il compito di trovare la soluzione a una Fiorentina tutt'altro che competitiva.