Serie A Women's Cup: tra Juventus e Roma è spettacolo ma il trofeo va alle bianconere
E' la Juventus Women ad aggiudicarsi la prima Serie A Women’s Cup. A Castellammare di Stabia infatti le bianconere superano la Roma 3-2 all'ultimo tuffo, con un gol della Thomas allo scadere che regala il primo trofeo stagionale. Era stata proprio la Juventus ad aprire le danze al 4' con Vangsgaard con la Roma che reagisce con veemenza ma manca in lucidità per due volte, con il pallone di Giugliano sulla traversa e quello di Haavi sul palo ma proprio quest'ultima alla mezzora firma il pari.
La ripresa è caratterizzata da qualche errore di troppo poi la partita si riaccende al 70 con Bonansea che dal corner porta avanti la Juve e al 79’ Giugliano che pareggia di nuovo i conti per la Roma, di testa. Ad un passo dai supplementari c'è il gol di Thomas (con possibile tocco di Vangsgaard) che decide il 3-2 bianconero.
