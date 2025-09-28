Pisa-Fiorentina 0-0, rivivi la diretta testuale del match raccontata da FirenzeViola.it
94'- Fischio finale, termina 0-0 il derby tra Pisa e Fiorentina.
92'- Occasione Fiorentina! Dodo parre in contropiede, serve Dzeko che gira di prima per Kean. L'attaccante viola entra in area e con il sinsitro spara alto sopra la traversa.
90'- Saranno 4' i minuti di recupero.
90'- Ci prova Edin Dzeko! Destro al volo del bosniaco da centro area e palla respinta in angolo dalla difesa del Pisa.
87- Cambio anche nella Fiorentina con Dzeko che prende il posto di Fazzini. Tridente pesante per i viola.
87'- Cambio nel Pisa, Moreo prende il posto di Tramoni.
85'- Fiorentina che in questo momento fatica a costruire gioco.
83'- Forcing del Pisa, Cuadrado conquista una punizione dal limite sinistro dell'area di rigore per fallo di Dodo.
81'- Controllo Var per un possibile fallo di mano di Pongracic, arbitro che fa proseguire il gioco.
80'- Palo di Cuadrado. Destro da fuori area del colombiano che si stampa sul legno.
80'- Altro cambio nella Fiorentina, entra Sohm per Nicolussi Caviglia
77'- Destro da fuori area di Fazzini deviato che arriva sui piedi di Ranieri. Il difensore viola calcia di sinsitro su Semper salvo poi essere fermato per fuorigioco.
74'- Cambio nella Fiorentina, entra Piccoli per uno spento Gudmundsson.
73'- Gol annullato per fallo di mano, risultato che resta sullo 0-0.
72'- Controllo Var per possibile fallo di mano di Meister.
71'- Gol del Pisa, gran sinistro sotto l'incrocio di Meister.
67'- Triplo cambio per il Pisa, dentro Cuadrado, Meister e Vural per Nzola, Leris e Marin.
64'- Altro gol annullato a Moise Kean per fuorigioco. Conclusione di Pongracic dal limite e zampata di Kean che però è stato colto in fuorigioco.
60'- Colpo di testa di Nzola che termina sul fondo.
56'- Annullato per fuorigioco il primo gol di Kean in Serie A. L'attaccante viola aveva battuto con il sinistro Semper ma era oltre la linea difensiva del Pisa.
55'- Occasione Pisa. Lancio lungo per Leris che controlla bene entra in area e colpisce di punta mandando il pallone lontano dalla porta.
53'- Rischia tantissimo Semper che su pressione di Kean è costretto a metter in angolo.
52'- Si fa vedere anche il Pisa, destro da fuori di Toure bloccato senza problemi da De Gea.
49'- La prima conclusione del secondo tempo è viola, Kean calcia di sinistro in area di rigore e colpisce l'esterno della rete.
48'- Cambio per il Pisa, Hojholt prende il posto di Aebischer.
47'- Gioco subito fermo per problemi fisici a Aebischer.
45'- Iniziato il secondo tempo!
--- INTERVALLO ---
49'- Termina qui il primo tempo, squadre a riposo sullo 0-0.
45'- Assegnati 4' minuti di recupero.
45'- Occasione per Kean! Recupera palla la Fiorentina in trequarti con Moise Kean che parte in conduzione solitaria, si defila sulla destra e calcia a incrociare senza però impensierire Semper che blocca a terra il pallone.
43'- Ammonizione per proteste a Kean.
43'- Indecisone in difesa per la Fiorentina che per poco non porta il Pisa al gol.
40'- Occasione enorme per la Fiorentina! Contropiede dei viola con Gosens che dalla sinistra imbecca solo sul secondo palo Nicolussi Caviglia. Il centrocampista viola colpisce al volo di destro e prende sulla linea Leris, bravo a salvare la porta di Semper.
39'- Sforbiciata di Toure che pescato in area da angolo colpisce bene ma spedisce alto sopra la traversa.
38'- Schema da angolo della Fiorentina per liberare al tiro dal limite Mandragora. Il sinsitro del centrocampista viola è però fuori misura e termina alto spora la traversa.
35'- Ottima azione della Fiorentina costruita sulla destra da Fazzini e Dodo. Il brasiliano serve sul primo palo Kean con il numero nove viola che tenta la sforbiciata senza però colpire bene il pallone.
33'- Pisa che prova a sfondare centralmente prima con Nzola e poi con Tramoni, buone chiusure di Pablo Mari e Ranieri.
30'- Fiorentina che fa fatica a costruire e cerca senza risultati la palla lunga per Moise Kean.
28'- Conclusione da punizione di Nicolussi Caviglia che non impensierisce Semper.
28'- Gioco ripreso e punizione sulla trquarti conquistata dalla Fiorentina.
25'- Gioco fermo per uno scontro testa contro testa tra Toure e Gosens, staff sanitari in campo.
23'- Arbitro che incredibilmente non assegna il calcio d'angolo per una deviazione netta.
23'- Occasione Fiorentina! Conclusione incrociata di Dodo dopo una progressione personale e palla che viene deviata sul fondo.
21'- Lancio lungo di Toure per Tramoni, palla che De Gea lascia sfilare sul fondo.
18'- Fiorentina che allegerisce la pressione e prova a palleggiare nella metà campo avversaria.
16'- Problema muscolare per Nzola, gioco fermo
15'- Forte pressing del Pisa, Fiorentina che fatica ad uscire dalla sua metà campo
13'- Traversa di Nzola. Azione personale sulla sinistra di Akinsanmiro che imbecca in area Nzola il cui colpo di testa colpisce la traversa.
11'- Torna a spingere il Pisa che da angolo pesca sul secondo palo Toure. L'esterno avversario però colpisce male e spedisce alto sopra la traversa.
7'- Occasione Fiorentina con Moise Kean! Parte centralmente il numero nove viola che dal limite calcia a incrociare e sfiora il palo alla destra di Semper.
6'- Nzola a centimetri dal gol dell'1-0. Cross di Tramoni e Nzola che da due passi non colpisce pulito e spedisce sul fondo.
5'- Prova stringere i denti De Gea, il gioco riparte.
2- A terra David De Gea che ha subito fallo da parte di Toure in un'uscita al limite dell'area
0'- Si parte il primo pallone è della Fiorentina!
34 anni dopo tornano a sfidarsi Pisa e Fiorentina nel campionato di Serie A. Un derby che ormai mancava ormai da decenni, da 23 anni, da una sfida in Coppa Italia. Oggi alle 15, all'Arena Garibaldi di Pisa tornano ad affrontarsi due acerrime rivali a caccia, entrambe, della prima vittoria in campionato in questa stagione. Di seguito le formazioni ufficiali:
PISA (3-5-1-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Marin, Aebischer, Akinsanmiro, Leris; Tramoni; Nzola.
A disposizione: David Nicolas Andrade, Scuffet, Angori, Hojholt, Henrik Wendel Meister, Cuadrado, Buffon, Vural, Moreo, Calabresi, Piccinini, Tortajada, Mateus Henrique Vanzelli Lusuardi, Jeremy Kandje Mbambi, Lorran Lucas Pereira de Sousa.
Allenatore: Alberto Gilardino.
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Gudmundsson, Kean.
A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Fagioli, Kouadio, Comuzzo, Viti, Fortini, Richardson, Sohm, Parisi, Piccoli, Sabiri, Ndour, Dzeko.
Allenatore: Stefano Pioli.
