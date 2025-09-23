Tegola per la Fiorentina Femminile, si ferma Filangeri. La nota del club

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:25Fiorentina Femminile
di Redazione FV

Problemi in casa viola, la Fiorentina Femminile perde Maria Luisa Filangeri durante l'amichevole di sabato contro la sua ex squadra, il Sassuolo, terminata 0-1 per la Fiorentina. Il difensore gigliato ha lasciato il campo prima del triplice fischio della direttrice di gara a causa di un risentimento muscolare alla coscia sinistra, che la costringerà ad un periodo di fermo ancora da quantificare.

Di seguito, la nota diffusa dal club: "ACF Fiorentina informa che, nel corso della gara amichevole Sassuolo–Fiorentina disputata sabato 20 settembre, la calciatrice Maria Luisa Filangeri ha lasciato il campo anzitempo a causa di un dolore acuto alla coscia sinistra.

Gli accertamenti clinici e strumentali hanno evidenziato una lesione miotendinea a carico del retto femorale di sinistra.

L’atleta ha già intrapreso l’iter terapeutico-riabilitativo stabilito dallo staff sanitario e verrà costantemente monitorata nei prossimi giorni".