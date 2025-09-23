Tegola per la Fiorentina Femminile, si ferma Filangeri. La nota del club
Problemi in casa viola, la Fiorentina Femminile perde Maria Luisa Filangeri durante l'amichevole di sabato contro la sua ex squadra, il Sassuolo, terminata 0-1 per la Fiorentina. Il difensore gigliato ha lasciato il campo prima del triplice fischio della direttrice di gara a causa di un risentimento muscolare alla coscia sinistra, che la costringerà ad un periodo di fermo ancora da quantificare.
Di seguito, la nota diffusa dal club: "ACF Fiorentina informa che, nel corso della gara amichevole Sassuolo–Fiorentina disputata sabato 20 settembre, la calciatrice Maria Luisa Filangeri ha lasciato il campo anzitempo a causa di un dolore acuto alla coscia sinistra.
Gli accertamenti clinici e strumentali hanno evidenziato una lesione miotendinea a carico del retto femorale di sinistra.
L’atleta ha già intrapreso l’iter terapeutico-riabilitativo stabilito dallo staff sanitario e verrà costantemente monitorata nei prossimi giorni".
