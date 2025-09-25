Madelen Janogy: "Il nostro obiettivo è alzare un trofeo. Lavoreremo duro"

L’attaccante della Fiorentina Femminile, Madelen Janogy, ha parlato ai canali ufficiali del club viola in vista della sfida di campionato contro il Napoli Women: “Non vedo l'ora che inizi la Serie A. Abbiamo lavorato duro per questo debutto. Sarà sicuramente un campionato ancora più competitivo. Ho già lavorato con mister Arce. Mi piace il suo stile di gioco e la sua leadership. Insieme possiamo ottenere molto.

Essendo una veterana del gruppo nordico, cerco di metterle a loro agio. Devono adattarsi al nuovo calcio e al nuovo stile di vita, serve questo scatto mentale. Alzare un trofeo con la squadra sarebbe fantastico. È un nostro obiettivo e penso sia realizzabile. Dobbiamo lavorare duro, sui dettagli. Dobbiamo essere coraggiose".