Calamai: "Pradè non è intoccabile: Commisso deve valutare il suo operato"

Nel consueto appuntamento del mattino di Radio FirenzeViola col suo Caffè Nero Bollente, Luca Calamai ha commentato così il momento della Fiorentina all'indomani del pari a reti bianche contro il Pisa: "Raccolgo al volo una piccola indiscrezione, cioè che la posizione di Daniele Pradè non sia così inattaccabile all'interno della società come lo era fino a pochi mesi fa. Devo dire che questo mi sembra uno scenario assolutamente corretto, è giusto che Rocco Commisso valuti il suo operato. Perché è comunque Pradè che ha scelto un allenatore che per il momento non funziona; è per colpa sua che un allenatore come Palladino che funzionava se n'è andato; sono stati investiti 92 milioni sul mercato, per adesso non hanno reso; è stato aumentato il monte stipendi; il direttore sportivo della Fiorentina e i suoi collaboratori non sono stati capaci di vendere in maniera adeguata.

Siamo ben oltre ai tre indizi che fanno una prova. Adesso è indubbio che sul banco degli imputati oggi ci sia anche Daniele Pradè".

