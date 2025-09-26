La Fiorentina Femminile vince un'altra amichevole: 5-2 contro la Ternana
La Fiorentina Femminile continua il suo score positivo nelle amichevoli precampionato, dopo la vittoria per 0-1 contro il Sassuolo la squadra di Pablo Pinones Arce si ripete vincendo 5-2 contro la Ternana. Questo risultato dà ottime impressioni in vista del match d'esordio della Serie A Women contro il Napoli, che nell'ultima partita disputata ha rifilato la manita al Venezia nella Coppa Italia Femminile. La partita inizia subito con la Fiorentina che si rende subito letale per la difesa umbra con Severini che sblocca la partita, a questo gol seguiranno le marcature di Janogy, che poco dopo siglerà la doppietta, e Orsi. Il primo tempo termina 4-0, grazie a questo risultato le ragazze gigliate hanno già ampiamente archiviato la pratica. Nella ripresa inizia il consueto valzer dei cambi che permette a tutte le ragazze gigliate di accumulare minuti nelle gambe. Dopo poco arriva il gol del 4-1 firmato dall'ex Paloma Lazaro che trova la pronta risposta di Wijnants che sigla il 5-1, l'ultimo squillo della partita sarà della Ternana con Quazzico che segna l'ininfluente 5-2.
TABELLINO
FORMAZIONI INIZIALI
TERNANA WOMEN: Bartalini, Breitner, Corrado, Pirone (C), Vigilucci, Pellegrino Cimo, Petrarca, Erzen, Regazzoli, Massimino, Di Giammarino.
A disposizione: Ciccioli, Ghioc, Pacini, Peruzzo, Pastrenge, Lazaro, Porcelli, Ferraresi, Labate, Quazzico, Ripamonti.
All.Antonio Cincotta
ACF FIORENTINA: Fiskerstrand, Van Der Zanden, Orsi, Johansen, Faerge, Woldvik, Severini (C), Curmark, Bredgaard, Omarsdottir, Janogy.
A disposizione: Catena, Wijnants, Lombardi, Della Peruta, Cherubini, Tryggvadottir, Bettineschi.
All.Pablo Pinones Arce
Risultato finale 5-2 (Severini F, Janogy x2 F, Orsi F, Lazaro T, Wijnants F, Quazzico T)
