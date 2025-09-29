Bucchioni su TMW: "Viola, Pioli non si tocca: ma adesso va invertita la rotta"

Enzo Bucchioni, sulle colonne di TMW, questa mattina analizza il momento-no della Fiorentina, fermata ieri sullo 0-0 dal Pisa. Ecco il pensiero del giornalista: "Sorprende ancora in negativo, invece, la Fiorentina. La peggior partenza nell’era dei tre punti, i giocatori ci sarebbero, manca il gioco. Kean a zero gol fa impressione.

Pioli non si tocca, ma adesso arrivano Roma, Milan, Inter e se la viola non cambia rotta in fretta sarà durissima. Al Pisa, fra l’altro, manca un rigore per una mano evidentissima. Gli arbitri sono dei fenomeni, Rocchi li ha richiamati per un paio di errori proprio su falli di mano in area, ora per non sbagliare non fischiano e non “varizzano” più neanche quelli buoni. Ci vuol pazienza…"