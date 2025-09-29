Mazzeo (Regione Toscana) attacca i tifosi viola: "A Pisa hanno rovinato un giorno storico"

Il presidente uscente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, da sempre tifoso del Pisa, ha fatto discutere col commento personale sul derby contro la Fiorentina. Mazzeo ne ha parlato così sui social dopo la partita seguita all'Arena Garibaldi: "È stata una grande partita! Due pali colpiti, tre reti annullate, che partita piena di emozioni. La prova del Pisa meritava di essere premiata con la vittoria, ma ci troviamo a discutere di una rete lampante non concessa. Il calcio è passione, sacrificio e giustizia e oggi la squadra è stata proprio questo".

Questo poi il commento sulle vicende extra campo accadute domenica: "Lo show mostrato nel rettangolo di gioco è stato macchiato da quello che è avvenuto fuori dalla stadio. E' inaccettabile e da punire che 200 pseudo tifosi della Fiorentina abbiano tentato di rovinare un giorno storico per il calcio toscano".