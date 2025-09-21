Coppa Italia Women, si chiude oggi il 1° turno. Le Viola aspettano la vincente di Freedom-Bologna
Si chiude oggi il primo turno della Coppa Italia Women. In campo scenderanno anche alcuni club che militano in Serie A come il Genoa, impegnato sul campo dell'Hellas Verona, il Parma, in casa dalla San Marino Academy e la Ternana che farà visita al Trastevere. Quanto alla Fiorentina, già qualificata al secondo turno, attende la vincente di Freedom-Bologna che si disputerà alle ore 15. Ecco gli scontri (tra parentesi la squadra testa di serie che attende la vincente dell'accoppiamento):
Sabato 20, ore 14:30
Venezia-Napoli Women (Sassuolo) 1-5
6’ Banusic (N), 19’ e 74’ Carcassi (N), 31’ Floe (N), 66’ Vanmachelen (N), 71’ Zuanti (V)
Domenica 21, ore 15:00
Brescia-Cesena (Juventus)
Hellas Verona-Genoa (Milan)
Freedom-Bologna (Fiorentina)
Arezzo-Lumezzane (Roma)
San Marino Academy- Parma (Lazio)
Trastevere-Ternana Women (Como Women)
Res Donna Roma-Como 1907 (Inter
