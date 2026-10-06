Ex viola, Torino in ansia per Fortini: rischia di saltare l'Udinese

È Niccolò Fortini il protagonista di un approfondimento pubblicato oggi da Tuttosport. Il terzino ha accusato un problema muscolare durante la prima delle due gare dell’Italia Under 21, quella contro l’Armenia, ed è già rientrato a Torino per sottoporsi agli accertamenti strumentali che chiariranno con precisione l’entità dell’infortunio. Il titolo dell’articolo è “Ansia Fortini, rischia di saltare l’Udinese”.

Al momento, comunque, non sembrerebbero esserci motivi di particolare allarme e Abate spera di poterlo recuperare già per la sfida di lunedì. Il tecnico del Torino sta puntando molto sul giocatore: dopo l’esordio da subentrante contro il Milan alla prima giornata, Fortini è sempre partito titolare nelle successive cinque partite, quattro di campionato e una di Coppa Italia. Un segnale evidente della grande fiducia che l’allenatore ripone in lui. Fortini è passato dalla Fiorentina al Torino la scorsa estate con la formula del prestito oneroso e diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro. Una cifra che, qualora il giocatore dovesse continuare a convincere, Cairo potrebbe decidere di versare.