Milan e Roma su Mastantuono, ma Paratici vuole tenerlo. Repubblica: "Ecco il piano"

L'edizione locale di Repubblica fa il punto su Mastantuono: Milan e Roma lo cercano, ma la Fiorentina vuole tenerlo con sé un altro anno

Come riferisce la Repubblica (edizione di Firenze), la Fiorentina sta già ragionando sulla possibilità di trattenere Franco Mastantuono anche nella prossima stagione. A far discutere, nei giorni scorsi, era stata una voce comparsa nel bilancio 2025-2026, che indicava inizialmente la formula del prestito con opzione. La società ha poi corretto il refuso, precisando che l'argentino è arrivato a Firenze in prestito secco. Questo, però, non cambia le prospettive: Paratici vorrebbe approfondire la possibilità di prolungare la permanenza del classe 2007, che con quattro gol in tredici presenze in Serie A ha già attirato l'attenzione di diversi club, tra cui Milan e Roma. La Fiorentina può comunque giocarsi le proprie carte, facendo leva sulla centralità tecnica del giocatore nel progetto di Vanoli e sul rapporto sempre più positivo costruito con la città e i tifosi.

Le ipotesi per la permanenza

La strada principale porta al Real Madrid, proprietario del cartellino, che potrebbe considerare un'altra stagione in viola come un'opportunità per permettere a Mastantuono di continuare il proprio percorso di crescita in Serie A. I buoni rapporti tra Paratici e il club spagnolo potrebbero favorire un nuovo prestito, con l'ipotesi di prolungare l'esperienza fiorentina fino al 2028. Per rendere l'operazione più semplice, però, servirà anche un progetto sportivo all'altezza delle ambizioni del talento argentino: la Fiorentina dovrà dimostrare di poter puntare stabilmente all'Europa, considerandola un obiettivo minimo e non un traguardo straordinario.

L'Europa come obiettivo

L'eventuale opzione di riscatto comparsa inizialmente nel bilancio potrebbe essere stata legata proprio al raggiungimento di un piazzamento europeo. Nel frattempo, Mastantuono è atteso da una possibile occasione con la nazionale argentina: dopo essere rimasto in panchina per tutta la gara contro l'Uruguay, potrebbe trovare spazio nella prossima amichevole contro il Costa Rica.