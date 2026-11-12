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Siparietto social tra due ex viola: Gudmundsson paragona Richardson a una giraffa
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Momento social divertente per l’ex fantasista della Fiorentina, Albert Guðmundsson, ancora di proprietà dei viola, ma ceduto in prestito con diritto di riscatto nel corso del finale dello scorso mercato alla Lazio. L’islandese, ancora attualmente infortunato alla spalla, attraverso una storia Instagram che ritrae una giraffa, ha voluto ironizzare nei confronti dell’ex compagno ai tempi della Fiorentina Amir Richardson, anche lui non più in maglia viola ma in prestito con diritto di riscatto al Le Havre, e paragonato in questo caso ironicamente proprio all'animale fotografato. Questa la storia in questione:
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