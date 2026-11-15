Torreira si proporrà alla Fiorentina, che sogna Ederson. Corriere dello Sport: "I nomi per gennaio"

A gennaio la Fiorentina darà la caccia a un centrocampista: da Hojbjerg a Torreira ed Ederson, pro e contro di ogni possibile operazione

La sosta per le Nazionali è stata un'occasione per la dirigenza della Fiorentina per fare il punto sulle strategie in vista del mercato invernale. Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, la priorità è individuare un centrocampista che possa completare numericamente il reparto e portare soprattutto personalità, esperienza e capacità di recuperare palloni. Un identikit ben chiaro che vada ad aggiungere ciò che manca oggi alla mediana viola, con alcuni nomi citati stamani dallo stesso quotidiano.

Hojbjerg e un'operazione costosa

Tra i profili più apprezzati c'è Pierre-Emile Hojbjerg del Marsiglia, 31 anni, per il quale potrebbero servire tra i 10 e i 15 milioni di euro. Ha trentuno anni e farebbe al caso della Fiorentina sia per le sue caratteristiche tecniche, sia per l’esperienza e il temperamento che porterebbe a Firenze. Arricchirebbe il centrocampo da più punti di vista. Restano da capire la volontà del giocatore e quella del club francese di privarsene a gennaio.

Torreira vuole Firenze, Ederson sogno proibito

Un'altra possibilità è il ritorno di Lucas Torreira, che gradirebbe vestire nuovamente la maglia viola, ma molto dipenderà dalle richieste del Galatasaray. L’uruguaiano - si legge sul quotidiano - si riproporrà a gennaio: gli piacerebbe tornare a Firenze, realtà che gli manca e a cui sostiene di dover dare ancora qualcosa Più complicata, invece, la pista che porta a Ederson dell'Atalanta, valutato oltre 40 milioni dagli orobici e dunque fuori dai parametri economici attuali della Fiorentina.