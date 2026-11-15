FirenzeViola Il piano cessioni in vista di gennaio. I primi indiziati? Dodo e Sottil: la situazione

Nel mercato invernale la Fiorentina proverà a piazzare i giocatori in scadenza di contratto: in particolare Dodo e Sottil

In vista del mercato di gennaio la Fiorentina dovrà considerare anche la necessità di liberarsi dei calciatori in scadenza di contratto. Questo per evitare il rischio di doverli salutare a giugno 2027 a parametro zero, scenario che comunque non è da escludere. Senza tenere conto di chi è arrivato in prestito la scorsa estate, i nomi in questione sono quelli di Dodo e Riccardo Sottil. Due situazioni diverse, per storia ed epilogo, rispetto alle quali andrà trovata obbligatoriamente una soluzione.

I rapporti incrinati con Dodo e l'assenza di offerte

Partiamo dal brasiliano. È storia nota che i suoi rapporti con la Fiorentina non siano idilliaci come un tempo. Il primo rinnovo gli fu presentato a dicembre 2024, sennonché il suo entourage lamentò il fatto di dover percepire il nuovo ingaggio a partire dalla scadenza e non prima (2027 appunto). La Viola fece filtrare, invece, che il nodo era legato alle commissioni chieste dagli agenti. Sta di fatto che non si è mai presentato nessuno concretamente per il classe 1998, che costa più o meno 10 milioni.

Sottil a un passo dall'addio, poi i problemi fisici

Sottil è stato a un passo dalla cessione ad agosto. Doveva andare Watford, con cui gli accordi erano già stati presi. L’attaccante aveva pure prolungato il contratto con la Fiorentina per partire in prestito con diritto di riscatto, tuttavia non ha superato le visite mediche e ha fatto ritorno a Firenze. Chiaramente il rinnovo non è più scattato dopo il dietrofront. Oggi l’ex Milan si allena per recuperare una forma fisica precaria, nella speranza che a gennaio si presenti una squadra che voglia puntarci.