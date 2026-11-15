Verso Belgio-Italia: Fagioli potrebbe partire dal 1', Mancini ci pensa

Nicolò Fagioli potrebbe partire dal primo minuto nella sfida di questa sera tra Belgio e Italia, valida per la Nations League. Il centrocampista della Fiorentina è infatti in corsa per una maglia da titolare nella mediana azzurra e, secondo le ultime indicazioni riportate da SkySport, avrebbe recuperato terreno su Doumbia nel ballottaggio per completare il reparto. Una possibilità che prende quota proprio nelle ore che precedono il calcio d'inizio della gara in programma allo stadio Re Baldovino di Bruxelles.

Dopo la rifinitura svolta questa mattina, le indicazioni sulla formazione dell'Italia sembrano abbastanza definite in diversi reparti. A centrocampo, Barella e Tonali viaggiano infatti verso una maglia da titolare, mentre resta da sciogliere il dubbio legato al sostituto dell'infortunato Frattesi. In questo senso, Fagioli sta guadagnando posizioni su Doumbia e potrebbe essere proprio il viola a completare la linea mediana.

Per quanto riguarda gli altri reparti, sulla corsia destra della difesa dovrebbe essere confermato Kayode, già titolare nella precedente sfida di San Siro contro la Francia. L'esterno azzurro sembra dunque favorito su Palestra, destinato inizialmente alla panchina. Al centro della retroguardia spazio alla coppia composta da Scalvini e Bastoni, mentre sulla sinistra dovrebbe agire Calafiori, recuperato e pronto a partire dal primo minuto.

Il recupero del difensore permetterebbe inoltre a Dimarco di avanzare il proprio raggio d'azione, andando a comporre il tridente offensivo insieme a Pio Esposito e Vergara. Quest'ultimo sarebbe favorito su Liberali per prendere il posto di Sebastiano Esposito, escluso dai convocati. Pio Esposito resta invece il riferimento centrale dell'attacco azzurro.

Belgio (4-2-3-1): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Lavia; Moreira, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. Ct Van Bommel.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Fagioli; Vergara, Pio Esposito, Dimarco. Ct Mancini.

Non saranno a disposizione per la partita, oltre a Sebastiano Esposito, anche i difensori Gatti (Juventus) e Palma (Udinese), oltre al centrocampista Ricci (Como), che si accomoderanno in tribuna. Hanno invece già lasciato il ritiro dopo la gara di San Siro, a causa dei rispettivi infortuni, Frattesi (Lazio) e Cambiaghi (Bologna).