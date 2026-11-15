Tiago Gabriel se esce Pongracic, un altro esterno sinistro: il punto sulla difesa verso il mercato
Nel punto di mercato del Corriere dello Sport-Stadio di questa mattina, si spiegano anche le operazioni che possono riguardare la Fiorentina, in vista di gennaio, anche in difesa e sulle fasce. Le valutazioni della società riguardano, infatti, oltre alla mediana, anche gli altri reparti. In difesa potrebbe arrivare un nuovo centrale di piede destro, ma soltanto in caso di cessione di un elemento attualmente in rosa: il principale indiziato sarebbe Marin Pongracic, anche se al momento non risultano offerte concrete.
Tiago Gabriel nel mirino
Tra i nomi monitorati qualora uscisse il croato, figura Tiago Gabriel del Lecce, valutato circa 30 milioni e seguito anche da Everton e Crystal Palace, ma l'operazione appare più probabile in vista dell'estate. Un asse di mercato che sembra quindi fattibile ma molto più per la prossima stagione che per quella attualmente in corso.
Un altro esterno sinistro
Infine, come già anticipato su queste pagine, il club sta prendendo in considerazione l'acquisto di un terzino sinistro: oltre a Victor Valdepeñas, infatti, non ci sono alternative naturali nel ruolo, considerando anche che il rientro di Fabiano Parisi dall'infortunio sarà graduale. La dirigenza dovrà quindi definire nelle prossime settimane una strategia precisa per intervenire in una stagione particolarmente delicata.
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