FirenzeViola Comuzzo e un avvio di stagione da leader difensivo col Torino: è già un rimpianto per la Fiorentina?

Pietro Comuzzo è uno dei giocatori più continui nell'avvio di stagione del Torino. La Fiorentina rischia di perderlo a fine stagione per 19 milioni di euro

La Fiorentina sta avendo non poche difficoltà difensive in questo avvio di stagione e anche per questo la cessione di Pietro Comuzzo viene vista da molti addetti ai lavori come un piccolo grande rimpianto. Da quando si è trasferito al Torino per un milione di prestito oneroso e un diritto di riscatto fissato a 19 milioni di euro, il classe 2005 ha già disputato più di 1000 minuti tra campionato e Coppa Italia saltando solo la gara pareggiata alla quinta giornata per 1-1 contro il Bologna. In tutte le altre partite dei granata ha sempre giocato da titolare, dimostrando come la continuità gli stia facendo decisamente bene.

Protagonista anche in Under21

Anche nella partita giocata in Nazionale U21 contro la Francia, con l'Italia che è uscita vincitrice del confronto per 2-1, è risultato come uno dei migliori in campo, riscontrando una media voto vicina se non superiore al 7 in pagella. Comuzzo sta maturando di partita in partita, limando piano piano quei difetti che lo avevano esposto a non poche critiche nel periodo in cui ha giocato nella prima squadra della Fiorentina. Pecca ancora in alcune letture e non si può certo dire che sia un difensore completo, ma con il 63% di duelli vinti e l'88% di passaggi riusciti in tutte le partite giocate col Torino, è uno dei giocatori più positivi e continui della squadra di Ignazio Abate.

Comuzzo è già un rimpianto per la Fiorentina?

La Fiorentina, a fine della stagione in corso potrebbe anche ritrovarselo in rosa se Cairo non dovesse investire i 19 milioni di euro fissati per il suo riscatto. Ma considerando la giovane età e la continuità di rendimento, il rischio che a fine campionato i granata lo riscattino magari per venderlo altrove per una cifra ancora superiore non è da escludere. I viola continueranno a seguirne le prestazioni di giornata in giornata, con la sensazione crescente che la gestione del suo addio potesse essere differente, anche se giova ricordare come sia stato lo stesso difensore a voler cambiare aria dopo un'annata difficile come quella conclusa l'anno passato al 15° posto.