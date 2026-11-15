FirenzeViola Con il rientro di Atta Vanoli vira verso il 4-2-3-1: il francese e Gonçalves si giocano un posto, ma il rebus rimane in mediana

La Fiorentina si rifà il look: ecco come potrebbe giocare col rientro del talento francese

Manca dal campo dal 20 settembre prossimo, dal pari in casa contro il Napoli. Quasi due mesi in cui qualcuno si è dimenticato di Arthur Atta, impatto flebile col mondo viola, soltanto 126' giocati, tutto però condizionato dal sovraccarico dell'addome che lo ha poi tenuto ai box per oltre sette settimane. Ma Atta rimane uno degli investimenti più pesanti della scorsa campagna acquisti: è arrivato a sorpresa, in una mattinata di luglio, dall'Udinese, per un investimento da 26 milioni di euro più il 30% sulla futura rivendita. Una sfiziosità voluta da Fabio Paratici, uno che ha sempre detto che sì, ci sono gli obiettivi di mercato propedeutici alla costruzione di una rosa coerente, però poi un dirigente deve essere anche elastico e dare sfogo alla sua inventiva - la locura, la chiamerebbero in Boris-. E Arthur Atta, 2003, tocco e attitudine zidanesca, sul taccuino anche di tante big, è locura. Perché acquistandolo la Fiorentina ha compiuto una dichiarazione d'intenti verso le altre.

Dove metterlo?

"L'hai voluta la bicicletta? O pedala". Un detto popolare che ci riporta al problema di utilizzo del talento transalpino: perché nel 4-3-3 di Fabio Grosso Atta è inizialmente partito largo a destra da esterno o presunto tale. Lo abbiamo visto lì nelle amichevoli estive, poi nei primi sprazzi di campionato si è spostato nel ruolo di mezzala sinistra, a latitudini che già calpestava a Udine. Non ha mai inciso, complice soprattutto il problema fisico, adesso però che sembra pronto al rientro - si allena senza sosta, anche quando gli altri non ci sono al Viola Park, e punta alla convocazione per la prossima gara, contro il Monza - rispunta l'interrogativo sulla sua posizione migliore. Perché Atta, per caratteristiche, sarebbe un'ideale mezzala da dominio del campo - come Bernardo Silva o De Bruyne ai tempi del City, trequartisti abbassati di qualche metro in una squadra che puntava a schiacciare completamente le avversarie - in un contesto meno qualitativo e più votato all'equilibrio, parola chiave del dizionario vanoliano, l'attuale tecnico della Fiorentina lo potrebbe schierare da trequartista nel 4-2-3-1 che già qualche volta ha abbozzato - l'ultima contro la Juventus al Franchi-.

La nuova Fiorentina

E quindi, mettiamoli sul campetto, dalla cintola in su: Mastantuono a destra, Njie a sinistra, Atta al centro e davanti Pellegrino. Una soluzione che potrebbe portare benefici anche agli altri interpreti citati, su tutti Mastantuono, visto che il talento argentino (in questo momento il primo motore di tutti gli afflati offensivi della squadra) ha avuto difficoltà nell'associarsi coi compagni in questi primi mesi in Italia e affiancandogli un calciatore che a livello tecnico sta sulla stessa riga dello spartito potrebbe scatenarne le capacità di rifinitura. E Gonçalves? Da quello che ci ha fatto capire Vanoli, il Pote vive una situazione simile rispetto a quella di Atta: sarebbe anche lui un'ottima mezz'ala di dominio, ma poi c'è sempre il concetto di equilibrio a far naufragare quest'ipotesi. Nell'idea di calcio del tecnico varesotto il portoghese matcha male col ruolo di esterno - lì vuole dei calciatori da 'banda', cioè che pestino quasi la linea del fallo laterale, non certo l'habitat naturale di Gonçalves-. Rimane il ruolo di trequarti, il più indicato per lui. Questo crea già un ballottaggio che fa capire il potenziale offensivo dei viola: Atta o Goncalves? Nel 4-2-3-1 c'è spazio per uno solo dei due.

Rebus tattico

Capitolo a parte, quello del centrocampo: i due schermi davanti alla difesa, a maggior ragione col rientro di un talento offensivo come Atta, difficilmente saranno Oulai e Fagioli. Per un discorso di equilibrio certo, ma anche di 'usage', concetto che prendiamo in prestito dal vocabolario Nba per parlare del coinvolgimento di un calciatore nelle fasi di possesso di una squadra: un giocatore dall'usage alto è uno che tocca tanti palloni, prende tante iniziative e gioca principalmente quando la palla ce l'ha nei piedi. Rispondono a questa descrizione Fagioli, Oulai, ma anche Mastantuono, Atta e Gonçalves. Per la vecchia regola che vuole in campo un solo pallone, pare improbabile immaginarsi una Fiorentina con anche quattro di questi primi violini in campo, almeno dall'inizio. Per questo andranno fatte delle scelte, con un occhio anche al mercato: la priorità rimane un centrocampista da affiancare a uno tra Oulai e Fagioli, anche se Vanoli ha tutte le qualità per provare a far convivere tutta quest'abbondanza.