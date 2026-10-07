Venuti riparte dall’Ascoli: "Qui ambizioni e un progetto chiaro. Ginocchio ok"

Lorenzo Venuti, ex terzino della Fiorentina, si è presentato oggi all’Ascoli e ha scelto di guardare avanti dopo l’infortunio. L’ex difensore viola, che ha firmato nei giorni scorsi dopo un periodo di prova, ha spiegato in conferenza stampa le ragioni della scelta: "Dopo un infortunio come il mio avevo bisogno di ripartire da una società con ambizioni, con un progetto chiaro e che mi volesse per quello che esprimevo in campo. Tutto questo è l’Ascoli".

Il primo obiettivo del classe 1995 è ritrovare la piena condizione: "Fisicamente sto bene, l’obiettivo è dimostrare che l’infortunio è alle spalle. Devo trovare la migliore condizione e la sosta è servita per questo. In queste settimane ho spinto molto sotto l’aspetto fisico per dimostrare che il mio ginocchio era a posto". Un percorso che ha riguardato anche il lavoro con il pallone, per inserirsi nei meccanismi tecnici e tattici della squadra.

Come riportato dal sito del club, Venuti ha sottolineato soprattutto le sensazioni positive raccolte durante il periodo di prova: "Ho avuto impressioni ottime. È un piacere potersi allenare con un gruppo che ha assimilato così bene i concetti del mister, sono convinto che col lavoro quotidiano entrerò nei meccanismi». Il metodo di Tomei richiederà tempo per essere assimilato, con un calcio più verticale e nuove connessioni da apprendere. La direzione, però, è già chiara: «Mantenere la categoria attraverso un’identità forte. È proprio questo che mi piace, quando una società, al di là degli obiettivi, ha un’identità forte che tutti riconoscono".