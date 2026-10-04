Il "solito" Moise Kean: affaticamento e niente Turchia. La punta torna a Como

Moise Kean dà forfait contro la Turchia. Nell'allenamento svolto questo pomeriggio dagli azzurri a Casteldebole, il centro tecnico del Bologna, l'attaccante del Como non c'era: è rimasto a lavorare in palestra perché ancora affaticato dopo il match di venerdì contro la Francia, quando aveva stretto i denti pur di scendere in campo. Come successo con Zaniolo e Raspadori, lo staff medico azzurro userà la massima precauzione e manderà a casa il giocatore. Dunque al posto del centravanti del Como, Gattuso dovrebbe schierare Gianluca Scamacca.

Lo riporta Gazzetta.it, con questa versione che è stata confermata anche dal ct Mancini in conferenza stampa: "Purtroppo Moise Kean non sta bene, non ha recuperato. Lo lasciamo andare a casa stasera" il pensiero del commisario tecnico.