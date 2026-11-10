Nuova convocazione sfortunata per Zaniolo: l'ex viola ha lasciato il ritiro
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Nicolò Zaniolo ha lasciato nelle scorse ore il ritiro della Nazionale italiana. Secondo quanto riportato da TMW, l'attaccante dell'Udinese avrebbe lasciato il Centro Tecnico Federale per motivi personali e dunque non prenderà parte ai prossimi due impegni di Nations League della squadra del ct Mancini contro Francia e Belgio.
Tutt'altro che fortunato l'ex calciatore della Fiorentina che già lo scorso settembre dovette lasciare il ritiro dopo la convocazione a causa di un infortunio che lo costrinse prima a restare in tribuna contro il Belgio per poi saltare definitivamente gli impegni successivi contro Turchia e Francia.
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