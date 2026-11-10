Nuova convocazione sfortunata per Zaniolo: l'ex viola ha lasciato il ritiro

Nuova convocazione sfortunata per Zaniolo: l'ex viola ha lasciato il ritiroFirenzeViola.it
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Oggi alle 14:15Ex viola
di Redazione FV

Nicolò Zaniolo ha lasciato nelle scorse ore il ritiro della Nazionale italiana. Secondo quanto riportato da TMW, l'attaccante dell'Udinese avrebbe lasciato il Centro Tecnico Federale per motivi personali e dunque non prenderà parte ai prossimi due impegni di Nations League della squadra del ct Mancini contro Francia e Belgio. 

Tutt'altro che fortunato l'ex calciatore della Fiorentina che già lo scorso settembre dovette lasciare il ritiro dopo la convocazione a causa di un infortunio che lo costrinse prima a restare in tribuna contro il Belgio per poi saltare definitivamente gli impegni successivi contro Turchia e Francia. 