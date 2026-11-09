Social L'ex attaccante viola "Cholito" Simeone si gode la bistecca fritta a Firenze

La sosta per gli impegni delle Nazionali permette ad alcuni giocatori di staccare per qualche giorno dal calcio e tornare a casa o fare una mini-vacanza in attesa della ripresa degli allenamenti. Così anche per quelli del Torino, tra cui Giovanni Simeone, il "Chiolito" che ha fatto ritorno a Firenze. Nel capoluogo toscano l'attaccante argentino non solo ha giocato nella Fiorentina ma ha anche trovato l'amore, sposando Giulia Coppini con cui ha avuto anche un bambino, Tullio Pablo.

Ed approfittando appunto dei giorni liberi Simeone e Giulia sono andati anche ad assaggiare l'ormai famosa bistecca fritta della "trattoria Tullio" con tanto di coltello a sciabola con cui l'ex giocatore viola, ora granata, si è fatto immortalare. Simeone nell'ultima gara con il Lecce aveva anche segnato ma la rete è stata assegnata a Gaspar, autore di un autogol.