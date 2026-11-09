Adani dopo Fiorentina-Juventus: "In area bianconera si segna con facilità"

Ospite in studio durante "La domenica sportiva", su Rai 2, l'ex difensore viola Daniele Adani ha dato le sue opinioni di Fiorentina-Juventus. Ecco la sua analisi: "Nella difesa a zona anche l'ultimo della zona che doveva presidiare quella zona è Woltemade, che è alto due metri. Si inginocchia quasi, rassegnato. Marcare a zona non vuol dire delegare: nella zona muovo la testa e divento attivo, non passivo per stare nel mezzo metro che mi compete. Mi sembra che gli avversari quando vanno in area della Juve hanno facilità di segnare. Nelle due aree prevalgono l'attenzione e la ferocia".

Sul secondo gol della Fiorentina al Franchi, a firma di Njie e arrivato in mischia: "Visto come reagisce McKennie, passivo sui rimbalzi? Aspetta, guarda, è davanti ma aspetta. Kolo Muani - che si trova meglio quando deve agire intorno all'area di rigore - mette anche abilità nel gol della Juve, che invece subisce gol più banali". Sul cambio di Alajbegovic: "Se mi aspettavo Kolo Muani, Alajbegovic e Woltemade insieme? Secondo me sono rotazioni nell'ottica del doppio impegno e nella fiducia non cieca in nessuno. Poi per il tentativo di sorprendere l'avversario. La Juve gioca con più sistemi e in più modi, ma nessuno è garanzia di successo".