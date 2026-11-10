Edoardo Bove: "Quando ero ricoverato Cataldi mi portava il cibo di nascosto"
Edoardo Bove ha ripercorso il momento più delicato della propria vita nel corso di un'intervista a SkySport24, in occasione della presentazione di In Un Battito, il docufilm che racconta il malore accusato il 1° dicembre 2024 durante Fiorentina-Inter e il percorso intrapreso successivamente dal centrocampista. Bove è tornato sulle emozioni vissute in quei giorni, sulla convivenza con il defibrillatore e sul sostegno ricevuto dalle persone che gli sono state vicine, a partire dalla Fiorentina: «Avevo vent'anni quando mi sono trovato ad affrontare qualcosa che ha stravolto la mia vita. Mi sono ritrovato in una situazione completamente nuova e ho dovuto imparare a capire come proseguire. In un certo senso, potermi fermare e ragionare su quello che stava succedendo è stata una fortuna. Del 1° dicembre 2024 ricordo soprattutto il momento del risveglio e la gioia nel vedere le reazioni dei miei familiari. Non ricordo quello che è successo durante il malore, perché non ho vissuto direttamente quei momenti. Convivo tranquillamente con il defibrillatore e mi auguro che non mi riservi altre sorprese. Non ha modificato la mia personalità né mi ha impedito di affrontare il percorso. Sapevo che, una volta tornato a giocare, avrei potuto avere delle paure: per questo ho deciso di affidarmi a una mental coach e a uno psicoterapeuta, per riuscire a superare il trauma. Adesso sono più tranquillo e vivo il calcio con una consapevolezza nuova. Ho compreso che non può rappresentare l'unico centro della mia vita: esistono tante altre cose importanti che, forse, prima consideravo scontate».
Nel suo racconto non è mancato un pensiero per la Fiorentina, protagonista di un sostegno che Bove non ha dimenticato: «Per me è stata una seconda famiglia. Mi è rimasta vicino nel periodo più difficile che abbia mai attraversato e sarò sempre grato a tutte le persone che mi hanno dato una mano. Mi hanno consentito di continuare a seguire la squadra anche quando non avevo la possibilità di scendere in campo. I compagni non mi hanno mai fatto sentire messo da parte e, pur essendo lontano dal terreno di gioco, hanno continuato a farmi sentire parte del gruppo. Sono riconoscente alla società e a tutto lo staff: è un rapporto che conserverò per sempre».
Bove ha ricordato anche la vicinanza di Danilo Cataldi e dell'amico tennista Flavio Cobolli. «Quando ero ancora ricoverato in ospedale, Danilo segnò un gol dedicandolo a me. In quei giorni passava anche a trovarmi e arrivava persino a portarmi di nascosto del McDonald's! Il nostro rapporto è diventato speciale in poco tempo: vivere esperienze così intense permette di costruire legami molto forti, che restano nel tempo. Sono fiero di averlo al mio fianco. Cobolli? È una persona vera, esattamente come si mostra agli altri, ed è una delle sue caratteristiche migliori. Anche da lontano ha sempre trovato il modo di farmi sentire il suo appoggio. In questi quindici mesi non mi aveva mai scritto così tanto».
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