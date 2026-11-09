Ufficiale Addio tra Sassuolo e Aquilani: esonerato l'ex tecnico della Primavera viola

Era nell'aria da giorni, adesso è anche ufficiale: il Sassuolo ha esonerato Alberto Aquilani. L'ex tecnico della Fiorentina Primavera non è riuscito a dare la sua impronta ai neroverdi, che adesso sono in cerca di una nuova guida tecnica. Ecco il breve comunicato degli emiliani: "L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver sollevato l’allenatore Alberto Aquilani e il suo staff dai rispettivi incarichi. La Società ringrazia il tecnico e i suoi collaboratori per l’impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi e augura loro le migliori fortune per il futuro".