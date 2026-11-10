Daniele Galloppa: "Modena tappa ideale per crescere dopo la Fiorentina Primavera"

Daniele Galloppa, tecnico del Modena secondo in classifica in Serie B, ha parlato a Sportitalia raccontando il momento della sua squadra ma anche le tappe della sua carriera, soffermandosi anche sull'esperienza in panchina con la Fiorentina Primavera: “Sono molto contento a Modena perché penso di essere capitato nel miglior posto possibile per un allenatore che arriva da un settore giovanile. C’è tutto per lavorare bene, dalla società alle strutture che abbiamo appena realizzato. Sono veramente contento di quello che abbiamo creato all’interno dello spogliatoio e in società.

Credo di essere cambiato tanto rispetto a quando allenavo nel settore giovanile della Fiorentina. A volte non me ne accorgo, ma stando in campo impari, migliori e cresci. Se ti fai delle domande, apri un po’ la mente e cerchi di migliorarti. Prima avevo un certo tipo di approccio, adesso è diverso, soprattutto per le persone con cui mi confronto. L’allenatore vive di risultati, è un riferimento importante e devi sentire addosso questa responsabilità, cercando di tirare fuori il massimo da questi ragazzi e da questo gruppo”.

Così invece sulle offere ricevute in estate: "Con la Sampdoria non c’è mai stato nulla. Ho avuto altre tre chiamate dalla Serie B. Non ho voluto approfondire nulla perché volevo finire la stagione con la Fiorentina. Il Modena è arrivato subito dopo la vittoria del campionato: il giorno dopo aver vinto lo Scudetto ho ricevuto la chiamata e due giorni dopo sono andato a parlare con loro. Forse anche per rispetto del lavoro che stavo facendo, mi hanno chiamato dopo”.