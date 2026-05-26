Pochi rivali e la grande stima di De Laurentiis: Italiano si avvicina al Napoli

vedi letture

Vincenzo Italiano è sempre più vicino alla panchina del Napoli. Lo ribadisce Tuttomercatoweb.com, stilando i motivi del probabile avvicinamento del tecnico del Bologna alla panchina partenopea. L'allenatore è da sempre un pallino del presidente Aurelio De Laurentiis, che lo stima dagli anni allo Spezia e ha già provato a portarlo a Castel Volturno ai tempi della Fiorentina, inoltre sono sempre più in calo le quotazioni degli altri nomi in lista.

Maurizio Sarri, infatti, primo rivale di Italiano per la sostituzione di Conte, è sempre più vicino alla firma con l'Atalanta, mentre Simone Inzaghi ha fatto capire di non avere intenzione di salutare l’Al-Hilal per tuffarsi nell’avventura azzurra: l’ex Inter era stato forse la primissima idea di De Laurentiis, nel momento in cui Conte gli aveva comunicato la sua voglia di cambiare aria, ma non c’è mai stata apertura. Ha perso consistenza, con il passare delle giornate, anche la pista che porta a Massimiliano Allegri: il tracollo del Milan, specie per come è arrivato, nonostante gli ottimi rapporti con De Laurentiis, rischia di lasciare un’ombra sulla carriera del tecnico livornese, che da questa stagione ufficialmente non si può più considerare una garanzia di risultato.