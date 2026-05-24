Bernardeschi: "Resterò sempre legato alla Juventus. L'ovazione dello Stadium mi ha emozionato"

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L'ex giocatore della Fiorentina ed attuale numero dieci del Bologna, Federico Bernardeschi, ha parlato a Rai 2 nel corso del programma Dribbling tornando sull'ovazione ricevuta dai tifosi dell'altra sua ex squadra, la Juventus, quando il suo Bologna quest'anno ha affrontato i bianconeri all'Allianz Stadium: "Quella è stata una delle emozioni più belle, forse della mia vita. Perché quando ti rendi conto comunque di aver dato tanto ed è riconosciuto che non è mai scontato, questo mi ha riempito proprio il cuore di gioia. Io sarò sempre legato alla Juve. L’ho sempre detto e sempre lo dirò perché mi ha dato tanto e io ho dato tanto a lei, ma quello che ho ricevuto quest’anno è stato veramente un qualcosa di toccante che mi porterò dentro che non se ne andrà mai e non è scontato.

Quindi questo mi ha fatto anche pensare tanto perché alla Juve non sono andati sempre bene i momenti. Ci sono stati momenti brutti, momenti belli com’è la vita. Però vuol dire che hai lasciato un segno”.