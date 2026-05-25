Anche Jovetic alla festa Lecce per Corvino: ecco il motivo della visita

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Ieri sera grande festa allo stadio "Via del mare" di Lecce per la salvezza ottenuta all'ultimo turno dai salentini che hanno chiuso anche con una vittoria contro il Genoa. Ha destato molta curiosità tra i tifosi leccesi la presenza di Stevan Jovetic allo stadio.

Il giocatore è a Lecce per ben altri motivi, visto che in giallorosso non ha mai giocato, a trovare il ct del Montenegro Mirko Vucinic che abita proprio nella città salentina. Ha colto però l'occasione per andare a trovare e salutare il direttore sportivo Pantaleo Corvino che lo ha portato a giocare in Italia, proprio alla Fiorentina, prelevandolo dal Partizan.