Il Torino pensa ad Aquilani per il dopo D'Aversa: il punto sulla panchina granata

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Alberto Aquilani presto in Serie A? Lo scrive la Stampa, che nell'analizzare il futuro della panchina del Torino fa il nome anche dell'attuale tecnico del Catanzaro. Aquilani, protagonista di una grande stagione in Calabria con tanto di finale playoff (venerdì 29 maggio il ritorno contro il Monza, che ha vinto l'andata 2-0 in casa dei giallorossi), è uno dei candidati a ereditare la panchina di Roberto D'Aversa, il cui futuro sembra sempre più lontano dal mondo granata. Questo almeno secondo quanto emerge dal vertice avvenuto ieri sera tra il presidente del Toro Urbano Cairo e Gianluca Petrachi, meeting al quale l'allenatore non era presente.

Dopo aver visto sfumare la pista Gennaro Gattuso, ormai a un passo dalla Lazio, il club granato potrebbe tornare con decisione su Aquilani, ex calciatore della Fiorentina e per anni tecnico della Primavera viola. Nelle prossime ore saranno definite le ultime valutazioni su Roberto D'Aversa e sul profilo su cui Gianluca Petrachi potrebbe decidere di puntare per la successione. Gli altri due tecnici menzionati da La Stampa per la prossima stagione sono Ivan Juric e Ignazio Abate.