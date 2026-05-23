Aquilani verso la finale col Monza: "Cuore, coraggio e identità: così possiamo farcela”

vedi letture

Alla vigilia della finale playoff d'andata di Serie B tra Catanzaro e Monza, match che si giocherà domani alle 20, ha preso la parola il tecnico dei calabresi ed ex viola Alberto Aquilani che ha introdotto così la sfida con i brianzoli: "Siamo arrivati all’atto finale, qualcosa che dentro di noi credevamo possibile. Vedevamo una squadra con qualità importanti, anche se lo dicevamo poco. Questa è la partita che volevamo giocare tutti, dal valore inspiegabile”. Aquilani sottolinea il percorso fatto: “Ci siamo arrivati con la nostra forza e con le nostre idee, ed è questo che mi rende più orgoglioso. Ora dobbiamo continuare così, con coraggio e tenacia”. La preparazione è stata inevitabilmente condizionata dai tempi stretti: “Si lavora più con i video che in campo, ma vedo i ragazzi concentrati, con grande voglia di giocare una partita del genere”. E poi sul Monza: "Affrontiamo una squadra fortissima, costruita per la Serie A.

Hanno qualità, esperienza e una rosa profonda. Non sono qui per caso. Siamo noi gli intrusi, loro partivano con l’obiettivo della promozione, ma questa leggerezza mentale può aiutarci a giocare meglio”