Freitas crede in Paratici: "Si attrezzi per rispondere alle ambizioni di Firenze"
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Intervenuto in diretta sulle frequenze di Radio Sportiva, l'ex dirigente della Fiorentina, Carlos Freitas, ha detto la sua in merito all'andamento della stagione dei viola e agli scenari futuri del club: "È sempre difficile sposare le ambizioni della piazza con le risorse che si ha a disposizione, facendo tanti cambi diventa ancora più difficile. L’importante è che la Fiorentina si sia salvata. Non scordiamoci che parliamo di una società con un blasone importante e con una bella storia nel calcio italiano, mi auguro che con Paratici sia capace di attrezzarsi per rispondere alle ambizioni di Firenze".
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Copertina
Mario TeneraniVanoli o Grosso, verità entro il weekend. Dirigenza a New York dopo il 10 giugno. Le voci sullo sponsor preoccupano. Rischio ridimensionamento economico
Tommaso LoretoLa speranza per le mosse di Paratici e l'attesa per il summit negli States, un limbo in cui Grosso resta il favorito nella successione a Vanoli
Luca CalamaiI miei voti alla stagione: 9 Vanoli; 3 Pioli, Pradè e Ferrari, 6 Paratici, s.v. Giuseppe Commisso, 4,5 Kean, 4 Gudmundsson, 6,5 Fagioli, Ranieri e Parisi, 5 Dodò e Gosens
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