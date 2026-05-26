Freitas crede in Paratici: "Si attrezzi per rispondere alle ambizioni di Firenze"

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Intervenuto in diretta sulle frequenze di Radio Sportiva, l'ex dirigente della Fiorentina, Carlos Freitas, ha detto la sua in merito all'andamento della stagione dei viola e agli scenari futuri del club: "È sempre difficile sposare le ambizioni della piazza con le risorse che si ha a disposizione, facendo tanti cambi diventa ancora più difficile. L’importante è che la Fiorentina si sia salvata. Non scordiamoci che parliamo di una società con un blasone importante e con una bella storia nel calcio italiano, mi auguro che con Paratici sia capace di attrezzarsi per rispondere alle ambizioni di Firenze".