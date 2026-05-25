Social L'ex viola Zaniolo torna al Galatasaray: "Grazie Udinese, qui ho ritrovato la gioia di andare al campo"

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La stagione è appena finita e l'ex attaccante della Fiorentina, Nicolò Zaniolo, ha giocato in prestito nell'Udinese. Ma proprio come la scorsa estate ora torna al Galatasaray che ne detiene il cartellino. L'Udinese visto il buon rendimento del giocatore proverà a trattare il riscatto. In attesa di capire il suo futuro Zaniolo intanto su Instagram ha ringraziato Udine per questa rinascita:

"Se a inizio anno mi avessero chiesto come ti immaginavi la stagione, l’avrei descritta proprio così! Ho trovato un posto che mi ha fatto sentire subito a casa, che mi ha fatto tornare la voglia di giocare a calcio e la gioia di andare al campo tutti i giorni con il sorriso! - ha scritto via social - Al di là del campo poi, questa meravigliosa città mi ha regalato il mio secondo figlio Leonardo e il matrimonio con la donna della mia vita!!! Che dire è stato tutto perfetto e fantastico! Adesso un po’ di meritate vacanze per ripartire più forte ancora , perché ci sono ancora molti traguardi da raggiungere e che sono stati lasciati in sospeso ,almeno per quest’anno!! Grazie Udine e grazie Udinese come ho detto due tre mesi fa mi siete entrati nel cuore e qualsiasi cosa accadrà non ne uscirete mai più!"