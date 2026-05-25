Lazio, accordo fatto con Gattuso. Per Moretto firme vicine per l'ex ct

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La Lazio è destinata a separarsi da Maurizio Sarri che a più riprese ha detto pubblicamente di non essere più felice in biancoceleste (per diversità di vedute con la dirigenza e l'assenza dei tifosi allo stadio). Lotito e Fabiani si stanno ormai guardando in giro da tempo e tra i papabili c'è l'ex viola reduce dall'avventura in Nazionale, Rino Gattuso.

Per l'esperto di mercato Marco Moretto non si tratta solo di voce perché tra le due parti ci sarebbe l'accordo e le firme sarebbero vicine.