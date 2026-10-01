Social Pettinari, sfogo dell'ex viola: "Calcio italiano morto: giovani valutati da ubriachi e incompetenti"

Lungo sfogo via social dell'ex giocatore delle giovanili viola (dove peraltro ha allenato fino a pochi anni fa sotto la gestione Commisso) Leonardo Pettinari, con un passato da calciatore anche all'Atalanta. Intervenendo sulle politiche giovanili legate al calcio, attraverso il suo profilo Instagram si è così espresso: "In Italia il Calcio è definitivamente morto. È diventato uno sport diverso, non meritocratico, dove un bimbo/ragazzo viene valutato da una manica di ubriachi, incompetenti, sottopagati e dopolavoristi che non hanno giocato neanche ai giardini, al servizio di altri incompetenti scarsi e raccomandati ben appoggiati. Lo ho sotto gli occhi tutti i giorni, chiarissimo, ci potrei scrivere un libro o montare un film. Vedo ragazzi sui trampoli, senza alcuna dote e imbarazzanti “sistemati” e altri che sanno giocare a calcio senza squadra.

Bambini che non deambulano favoriti su altri che magari avrebbero prospettiva solo perché l’età biologica non corrisponde a quella anagrafica e c’è da vincere il torneino del nulla. Tralasciando torte e marchette che ci sono sempre state (in quantità molto ridotta) ma durano quanto un gatto sull’Aurelia. Lo dicono Del Piero e Maldini, figuriamoci che cazzo cambia se lo dico io…ma prima o poi qualcuno se ne dovrà prendere la responsabilità". Ecco il post in questione: