"A Bologna ci sarai?". Montella scoppia a ridere nell'intervista dopo Turchia-Italia

Dopo il pesante 4-1 incassato contro l'Italia, il ct della Turchia Vincenzo Montella ha analizzato la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sportmediaset. “Per noi è la prima esperienza in Lega A di Nations League, due anni fa eravamo in Lega C: questo è un altro livello”, ha spiegato l'ex allenatore della Fiorentina.

Montella ha poi sottolineato le difficoltà incontrate nel corso della gara: “Nel primo tempo siamo mancati, nella ripresa c'era stato qualche spiraglio per rientrare in partita, ma un errore banale ha compromesso tutto”. Guardando al prossimo impegno contro il Belgio, il commissario tecnico ha chiesto “serenità, recupero delle energie e lavoro sugli aspetti che sono mancati”, ricordando anche le numerose assenze con cui deve fare i conti la sua nazionale. Infine, alla domanda “A Bologna ci sarai?” in vista della sfida del 5 ottobre ancora contro l'Italia, Montella ha risposto con una risata prima di salutare.