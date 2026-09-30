Micah Richards devastato per il caos City: "Sono davvero senza parole"

L'ex difensore del Manchester City (con un passato molto rapido anche alla Fiorentina) Micah Richards ha detto la sua in merito alla vicenda che ha scosso il club inglese e tutto il mondo del calcio, confidando di sentirsi "assolutamente devastato" dopo aver appreso il verdetto di colpevolezza della Premier League sulla situazione e sulle mosse finanziarie del City: "Ho visto le parole che sono state usate dalla Premier League e leggendo di 'contratti fitti' e mi sono sentito assolutamente devastato. Ero in quel club da quando avevo 14 anni, morirei per quel club.

Ho realizzato il mio sogno al Manchester City, ma poi sentire questi rapporti, e non solo io come ex giocatore, ma penso anche ai tifosi, quello che devono passare, è assolutamente devastante".